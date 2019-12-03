23 قتيلاً إثر انفجار وحريق في مصنع بالخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 11:31 مساء
ارتفاع ألسنة اللهب بعد انفجار في مصنع بالخرطوم, 3 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

قتل 23 شخصاً وأصيب أكثر من 130 آخرين الثلاثاء، جراء حريق في مصنع بشمال الخرطوم، نجم عن انفجار في صهريج يحتوي على غاز، بحسب ما أفادت الحكومة السودانية.

وتصاعدت أعمدة دخان كثيف بعد اندلاع الحريق في وحدة صناعة بلاط في منطقة صناعية في شمال الخرطوم، فيما أغلقت الشرطة المنطقة حول مكان الحادث، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت السفارة الهندية في الخرطوم على موقعها إن 50 من مواطنيها يعملون في المصنع وأن بعضهم ضمن الضحايا، بدون مزيد من التفاصيل.

وأفادت الحكومة في بيان أن «23 شخصاً قُتلوا وأصيب أكثر من 130 شخصاً في حريق في منطقة صناعية» ناجم عن انفجار صهريج يحتوي على غاز.

وبحسب المعلومات الأولية التي تمّ جمعها في المكان، فإن المصنع كان يفتقر إلى معدات سلامة، وفق الحكومة.

وقالت «كان هناك أيضاً مواد قابلة للاشتعال موضّبة بشكل سيئ، ما سمح بانتشار النيران»، مشيرةً إلى فتح تحقيق في الحادث.

وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاجات في البلاد إلى أن الجرحى نُقلوا إلى عدد من المستشفيات بالمدينة، وتمّ استدعاء أطباء خارج دوام عملهم للمساعدة في إسعاف المصابين.

وقال موظف في شركة مجاورة للمصنع إنّ «دوي الانفجار كان قويا وطالت النيران عددا من السيارات التي كانت متوقفة في المجمع».

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