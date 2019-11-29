حزب البشير يرفض قرار حله: لا نعترف بالسلطة ولا يعنينا أي قانون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 10:57 صباحا

دان حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم الجمعة، القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية وقضت بموجبه بحلّ الحزب ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الإسلامي الذي حكم البلاد طوال 30 عاما

وقال الحزب في بيان مقتضب على صفحته في موقع «فيسبوك» إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية أمس الخميس، «يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة»، معتبرا هذه الخطوة دليل «فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية، ونحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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