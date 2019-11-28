للأسبوع الثالث.. تأجيل مسيرات العودة قرب حدود غزة مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 12:50 مساء
متظاهر فلسطيني يلقي الحجارة باتجاه القوات الإسرائيلية جنوب قطاع غزة، 8 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

أعلنت الهيئة الفلسطينية العليا لمسيرات العودة في قطاع غزة المحاصر اليوم الخميس، تأجيل احتجاجاتها المقررة الجمعة، للأسبوع الثالث على التوالي بسبب الظروف الأمنية الخطيرة جدا، على إثر التهديدات الإسرائيلية بشن عملية في قطاع غزة.

وحسب بيان للهيئة، فإنها «قررت تأجيل مسيرات العودة الجمعة من أجل تفويت الفرصة على العدو الصهيوني»، مشيرة إلى أن «التأجيل جاء ارتباطاً بالظروف الأمنية الخطيرة جداً وفي ضوء تهديدات المجرم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بارتكاب حماقة من خلال شن عدوان شامل جديد على قطاع غزة لحماية نفسه من الملاحقة في تهم الفساد»، وفق «فرانس برس».

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية وجهت الخميس إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته اتهامات بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

اقرأ أيضا: وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع تسليم جثامين الفلسطينيين  

وأكدت الهيئة الفلسطينية العليا أن قرارها غير مرتبط بأي تفاهمات، مؤكدة أن «مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة بطابعها الشعبي السلمي».

وألغيت المسيرات قبل ثلاثة أسابيع بسبب المواجهة العسكرية التي شهدها القطاع بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بعد مقتل بهاء أبو العطا أبرز القادة العسكريين للجهاد في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله في غزة.

وقال عضو في إحدى الفصائل الفلسطينية طالبا عدم الكشف عن اسمه: «أبلغت حركة الجهاد الإسلامي حماس بأنها سترد في حال استهدف جنود الاحتلال المشاركين في مسيرات العودة ولن تقف مكتوفة الأيدي». 

وأضاف مستشهدا بتصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الذي تعهد في وقت سابق «بالرد الفوري على أي عدوان، جاء قرار التأجيل لتفويت الفرصة على الاحتلال الذي يسعى لتصدير أزمته الداخلية بعدوان على غزة».

وانطلقت «مسيرات العودة» في مارس 2018. وقد قتل منذ ذلك الحين نحو 346 فلسطينيا، معظمهم خلال هذه الاحتجاجات على الحدود. 

وأيدت الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية للفصائل قرار التأجيل «لتفويت الفرصة على الاحتلال بشن عدوان جديد على غزة وخلق الفتنة بين حماس والجهاد».

ويطالب المشاركون في المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع والمستمر منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع ثلاثة حروب منذ العام 2008.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - كرسي السلطة والوطن!
كاريكاتير
المسماري: مقاتلات سلاح الجو استهدفت «ميليشيات تابعة للوفاق» اقتحمت حقل الفيل
ليبيا
الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل مصطفى محمود المستيري، فنان الزمن الجميل
ثقافة وفن
زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر
ليبيا
600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس
ليبيا
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا فعل سكان هذه القرية لإنقاذها من «الموت»؟