وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع تسليم جثامين الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 02:04 مساء
قوات إسرائيلية تلقي قنابل على المصلين في القدس، 11 أغسطس 2019. (فرانس برس)

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء بمنع تسليم جثامين الفلسطينيين الذين سقطوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

ودعا بينيت، المنتمي لحزب اليمين الجديد المتطرف، الجهات الأمنية المختصة لتنفيذ تعليماته بعد مشاورات مع كبار المسؤولين الأمنيين. وبحسب هذا القرار، فإنه لن يتم تسليم الجثامين المحتجزة لدى إسرائيل أو التي سيتم احتجازها في المستقبل، حسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأربعاء.

وتولى بينيت منصب وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها بنيامين نتانياهو، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، إذ يتبنى مواقف متطرفة، ويعارض إقامة دولة فلسطينية، وأقر بأنه قتل عددا كبيرا من العرب.

كيان إرهابي
وفي أول تعليق لها، نددت السلطة الفلسطينية بالقرار، على لسان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبوبكر، الذي قال إن «قرارات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، تفوح منها الكراهية والتطرف، ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم».

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وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قضت في سبتمبر الماضي بجواز «استمرار احتجاز جثامين فلسطينيين، قتلهم جيش الاحتلال على مدار عقود في الصراع العربي الإسرائيلي».

وتحتجز إسرائيل 304 جثامين لفلسطينيين وعرب منذ احتلالها الضفة الغربية العام 1967، فيما يعرف باسم «مقبرة الأرقام»، ومن بين هؤلاء جثامين 52 قتلوا منذ 2015، ودفنت إسرائيل هؤلاء في مقابر قرب بحيرة طبريا والأغوار وبئر السبع.

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