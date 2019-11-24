العراق: ارتفاع ضحايا احتجاجات الأحد إلى 4 قتلى و97 مصابا

قتل متظاهران، اليوم الأحد، بالرصاص في مواجهات مع قوات الأمن العراقية في بلدة أم قصر بمحافظة البصرة، مما يرفع عدد المتظاهرين الذين قضوا في مواجهات في جنوب العراق منذ الليلة الماضية إلى أربعة أشخاص، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال عضو مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة، مهدي التميمي، للوكالة الفرنسية: «قتل متظاهران اثنان بالرصاص الحي وجرح أكثر من خمسين متظاهرا، جراء تعرضهم لرصاص حي وقنابل الغاز المسيل للدموع»، في مواجهات بأم قصر التي تضم ميناء حيويا بالنسبة إلى العراق.

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وفي وقت سابق اليوم، قتل متظاهران وأصيب 47 آخرون في مواجهات مع القوات الأمنية في مدينة الناصرية في جنوب العراق، مع اتساع تحركات العصيان المدني في إطار الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو شهرين، بحسب ما نقلت «فرانس برس» عن مصادر طبية.