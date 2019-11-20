أميركا تجمد مساعدات للبنان بأكثر من 100 مليون دولار

مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل في مجلس النواب، 19 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، أن البيت الأبيض يجمد منذ يونيو الماضي مساعدات أمنية إلى لبنان، قيمتها أكثر من مئة مليون دولار.

وأقر هيل بتجميد المساعدات خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. ولدى سؤاله عن تجميد مثير للجدل لمساعدة عسكرية إلى كييف، قال هيل إن الأمر لم يكن محصورا بأوكرانيا، مشيرا إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان.

ووفق محضر لإفادته نشر ليل الإثنين قال هيل: «وردتني معلومات منذ أواخر يونيو بأنه تم تجميد مساعدتين أمنيتين لأوكرانيا ولبنان من دون أي تفسير». وردا على سؤال حول مصير المساعدة المقررة للبنان أجاب هيل: «لم تقدم بعد».

وعن السبب وراء عدم صرف مبالغ مالية أقرها الكونغرس، قال هيل إن هناك على ما يبدو «خلافا حول فاعلية هذه المساعدة». وتسعى إدارة ترامب التي لم توضح السبب وراء قرارها إلى عزل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران، والممثل في الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني.