تأجيل جلسة للبرلمان اللبناني بعد إغلاق المتظاهرين الطريق إليه

لبنانيون يحتجون قرب مقر البرلمان في وسط بيروت، 19 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

أرجأ البرلمان اللبناني، الثلاثاء، جلسة تشريعية إلى موعد لم يحدده، لعدم اكتمال النصاب، مع إقفال آلاف المتظاهرين الطرق المؤدية إلى مجلس النواب.

وأعلن الأمين العام لهيئة مكتب مجلس النواب عدنان ضاهر، في بيان تلاه أمام صحفيين في البرلمان، عدم اكتمال النصاب المطلوب نظرًا إلى «الظروف الاستثنائية الحاضرة، لا سيما الأمنية منها»، مضيفًا: «أُرجئت الجلسة إلى موعد يحدَّد في ما بعد». وهو التأجيل الثاني خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع، ويطالب برحيل الطبقة السياسية، حسب ما ذكرت «فرانس برس».