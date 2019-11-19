مصر: المستوطنات الإسرائيلية بالضفة «المحتلة» غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 12:06 صباحا
وزير الخارجية المصري سامح شكري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مصر، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة «غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي»، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الأميركي أن بلاده «لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير متسقة مع القانون الدولي».

وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية «على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بإعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي»، حسب بيان للوزارة نشرته، الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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