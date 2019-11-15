السيستاني يؤيد التظاهرات ضد السلطة: العراق لن يعود كما كان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 12:48 مساء

اعتبر المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني، أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ستشكل «انعطافة كبيرة»، بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.

وقال السيستاني، في خطبة الجمعة، التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء، والتي تعد الأعلى نبرة منذ بدء الاحتجاجات «إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، إذ لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك»، حسب ما نقلت «فرانس برس».

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