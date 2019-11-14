الحكومة الكويتية تستقيل بسبب اتهامات بهدر المال العام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 02:10 مساء

استقالت الحكومة الكويتية، الخميس، على خلفية اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، في بلد شهد عديدا من الاستقالات والتغييرات الحكومية وحل للبرلمان في العقد الأخير.

وجاءت استقالة الحكومة، التي ولدت في ديسمبر 2017، عقب طلبي استجوابين نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام، وكان وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح استجوب في البرلمان، الثلاثاء.

 وقال النائب صالح عاشور لوكالة «فرانس برس»، الخميس، إن «خلافات بين الوزراء على تركيبة مجلس الوزراء الحالية وطريقة التعاطي مع الأوضاع المحلية دفعت الشيخ جابر المبارك الصباح إلى تقديم استقالة حكومته».

وكانت بوشهري قدمت استقالتها قبل يومين بعدما تقدم عشرة نواب بكتاب لحجب الثقة عنها. وقبل ذلك، استقال الحجرف من منصبه بعدما تقدم نائب إسلامي بطلب استجواب ضده يتعلق بمخالفة في وزارة المالية مرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تظاهر مئات الكويتيين الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات.

وتتمتع دولة الكويت الغنية بالنفط بحياة سياسية نشطة إلى حد ما تختلف عن الدول الخليجية النفطية الأخرى، وهي كانت أولى دول الخليج التي تقر في العام 1962، دستورا نص على انتخاب برلمان. وفي 1963، بات لها أول برلمان منتخب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجهول يخفي كل الكتب المنتقدة لترامب بمكتبة أميركية
منوعات
هيئة الشباب والرياضة تتكفل بسفر 1500 مشجع لحضور مباراة ليبيا وتونس
رياضة محلية
عماري زايد يعلن انتهاء اعتصام المعلمين وبداية العام الدراسي الأحد القادم
ليبيا
سلامة يكشف ثلاثة شروط قبل عقد مؤتمر برلين
ليبيا
إيطاليا.. صدمة في البندقية جراء فيضانات سببت خرابا في المدينة التاريخية (فيديو)
دولى
عماري زايد يعلن بداية العام الدراسي بشكل فعلي بعد تجاوز الصعوبات
ليبيا
المسماري: تدمير غرفة تحكم بالطائرات المسيرة في قاعدة القرضابية
ليبيا
نائبة في مجلس الشيوخ البوليفي تتولى الرئاسة.. وموراليس: ما يحدث «انقلاب»
دولى
النايلي حارس تونس السابق لـ«بوابة الوسط»: أعتز بجذوري الليبية
رياضة محلية
حرائق الغابات في أستراليا على أعتاب سيدني
دولى
اكتمال القوة الضاربة لمنتخب ليبيا بانضمام جميع المحترفين
رياضة محلية
«تعليم الوفاق» تدرس إضافة 20 إلى 25 درجة للراسبين في الثانوية
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحل بحسابات الموتى على مواقع التواصل؟