وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 05:07 مساء

توفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، لترتفع بذلك حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى خمسة و25 جريحا منذ ساعات الفجر الأولى، كما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان: «استشهد إبراهيم أحمد عبدالرحيم الضابوس ( 26 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء التصعيد الإسرائيلي شمال قطاع غزة»، حسب «فرانس برس».

ووفق مصدر أمني فإن الفلسطيني «استهدف بينما كان على دراجة نارية ببلدة بيت لاهيا في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية».

 

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