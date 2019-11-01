تركيا تفرج عن 18 جنديا تابعين للنظام السوري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 12:46 صباحا
قوات تركية على الحدود مع سورية، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن تركيا أطلقت، الخميس، 18 من جنود النظام السوري كانت احتجزتهم في وقت سابق في شمال شرق سورية.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على «تويتر»، إن عناصر النظام الـ18 الذين تم ضبطهم الثلاثاء، أثناء عمليات التمشيط والاستطلاع وبسط الأمن في جنوب شرق مدينة رأس العين، تمت إعادتهم بعد التنسيق مع الجانب الروسي، وفق «فرانس برس».

كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال في وقت سابق الخميس، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا بشأن عودة 18 شخصا تبيّن أنهم عناصر في قوات النظام السوري، إلى سورية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرارا أن تركيا لن تسمح أبدا للمقاتلين السوريين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة «إرهابيين» بالبقاء عند الحدود السورية التركية بـ«زي (قوات) النظام».

اقرأ أيضا: الأسد: يجب الحرص على ألا تتحول تركيا إلى عدو  

وفي الشهر الماضي توصلت تركيا إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة وروسيا لإبعاد المقاتلين السوريين الأكراد عن المناطق الواقعة على طول الحدود مع سورية، حيث تسعى لإقامة منطقة آمنة تنوي أن تعيد إليها نحو 3,6 ملايين لاجئ سوري تستقبلهم حاليا.

ومن المقرر أن يبدأ الجمعة تسيير الدوريات التركية-الروسية المشتركة في المناطق القريبة من الحدود، بعدما أعلن الكرملين الثلاثاء أن المقاتلين السوريين الأكراد انسحبوا تنفيذا لبنود الاتفاق المبرم بين أنقرة وموسكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى