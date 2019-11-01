تركيا تفرج عن 18 جنديا تابعين للنظام السوري

قوات تركية على الحدود مع سورية، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن تركيا أطلقت، الخميس، 18 من جنود النظام السوري كانت احتجزتهم في وقت سابق في شمال شرق سورية.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على «تويتر»، إن عناصر النظام الـ18 الذين تم ضبطهم الثلاثاء، أثناء عمليات التمشيط والاستطلاع وبسط الأمن في جنوب شرق مدينة رأس العين، تمت إعادتهم بعد التنسيق مع الجانب الروسي، وفق «فرانس برس».

كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال في وقت سابق الخميس، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا بشأن عودة 18 شخصا تبيّن أنهم عناصر في قوات النظام السوري، إلى سورية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرارا أن تركيا لن تسمح أبدا للمقاتلين السوريين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة «إرهابيين» بالبقاء عند الحدود السورية التركية بـ«زي (قوات) النظام».

اقرأ أيضا: الأسد: يجب الحرص على ألا تتحول تركيا إلى عدو

وفي الشهر الماضي توصلت تركيا إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة وروسيا لإبعاد المقاتلين السوريين الأكراد عن المناطق الواقعة على طول الحدود مع سورية، حيث تسعى لإقامة منطقة آمنة تنوي أن تعيد إليها نحو 3,6 ملايين لاجئ سوري تستقبلهم حاليا.

ومن المقرر أن يبدأ الجمعة تسيير الدوريات التركية-الروسية المشتركة في المناطق القريبة من الحدود، بعدما أعلن الكرملين الثلاثاء أن المقاتلين السوريين الأكراد انسحبوا تنفيذا لبنود الاتفاق المبرم بين أنقرة وموسكو.