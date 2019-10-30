عون يطلب من حكومة الحريري تصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري يوم الثلاثاء.

وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان «عطفا على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة، وبعد إستقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب ميشال عون عن شكره لدولة الرئيس والوزراء»، بحسب «رويترز».

وأضاف «وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة». وكان الحريري قدم، الثلاثاء، استقالته إلى ميشال عون، قائلا «لا أخفيكم وصلت إلى طريق مسدود وصار واجبا عمل صدمة كبيرة من أجل مواجهة الأزمة»، وأوضح أنه قدم استقالته «تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير».

واحتفالا بتقديم الاستقالة، عاد المتظاهرون اللبنانيون مرة أخرى إلى ساحات التظاهر والاعتصام في أجواء احتفالية، حيث أشعلوا أضواء هواتفهم ورفرفوا بالأعلام اللبنانية وأطلقوا بالونات وقرعوا الطبول، للتعبير عن سعادتهم بالخطوة، التي أقدم عليها الحريري، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية تهز البلاد.