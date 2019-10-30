أميركا تدعو لبنان إلى «الإسراع» بتشكيل حكومة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 08:29 صباحا
متظاهرون لبنانيون في وسط بيروت، 28 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، القادة السياسيين في لبنان إلى «الإسراع» بتشكيل حكومة جديدة إثر استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال بومبيو في بيان «تدعو الولايات المتحدة الزعماء السياسيين في لبنان إلى الإسراع في تسهيل تشكيل حكومة جديدة يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يلبي احتياجات مواطنيه».

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الثلاثاء، استقالة حكومته بعد 13 يوما من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمت كافة المناطق اللبنانية؛ للمطالبة برحيل الطبقة السياسية بكاملها.

أزمة تشكيل الحكومة
وأضاف البيان: «وجهت التظاهرات السلمية والتعبيرات عن الوحدة الوطنية في الأيام الـ13 الماضية رسالة واضحة... الشعب اللبناني يريد حكومة كفوءة وفعّالة وإصلاح اقتصادي ووضع حد للفساد المستشري».

وأكد أن أي أعمال عنف أو تصرفات استفزازية ينبغي أن تتوقف، داعيا الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المتظاهرين.

والأسبوع الماضي أعلن الحريري ورقة إصلاحات اقتصادية، وأيضا دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى إعادة النظر بالواقع الحكومي، لكنّ المتظاهرين اعتبروا ذلك متأخرا ولا يلبي طموحاتهم، وواصلوا قطع الطرق والمطالبة برحيل كافة مكونات الطبقة السياسية.

وغالبا ما يستغرق تشكيل حكومات وتوافق سائر المكونات السياسية عليها في لبنان أشهرا، وهو سيناريو تقول الدول الداعمة لبنان إن البلاد لا يمكن أن تتحمل تبعاته.

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