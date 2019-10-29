قوات النظام تشتبك لأول مرة مع الجيش التركي في شمال شرق سورية

اندلعت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، بين قوات النظام السوري والقوات التركية في شمال شرق سورية، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم التركي في التاسع من أكتوبر ضد وحدات حماية الشعب الكردية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة «فرانس برس»، إن القوات التركية شنت صباحًا قصفًا مدفعيًّا على قوات النظام، ووقعت «اشتباكات بالرشاشات» على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود مع تركيا، مشيرًا إلى أن هذا «أول صدام مباشر بين الطرفين منذ إطلاق أنقرة هجومها لإبعاد الأكراد عن حدودها».