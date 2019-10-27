مسؤولون سوريون أبلغوا طهران بمقتل البغدادي

قال مسؤولان إيرانيان الأحد إن مصادر في سورية أبلغت إيران بأن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي قتل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله «أبلغ مسؤلوون سوريون إيران بوفاة البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان». وأكد المسؤول الثاني ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شبكتا التليفزيون الأميركيتان «سي إن إن» و«إيه بي سي» أن زعيم «داعش» قُتل على الرجح بعد غارة أميركية في منطقة إدلب في سوريا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شبكة «سي إن إن» قولها إن الجيش الأميركي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا. ونقلت إحدى وسائل الإعلام الأميركية عن مصادر حكومية عديدة قولها إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.

ونسبت وكالة «رويترز» لمسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه قوله إن الولايات المتحدة نفذت عملية استهدفت زعيم البغدادي. ولم يكشف المسؤول أي تفاصيل عن العملية ولم يحدد إن كانت نجحت.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحيات استهدفت «لساعة ونصف الساعة» الليلة الماضية مسلحين قريبين من «داعش» في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى.