تظاهرة جديدة في باريس تضامنا مع أكراد سورية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 10:09 مساء
متظاهرون أكراد خلال تظاهرة في ساحة الجمهورية في باريس في 19 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

تظاهر مئات من الأكراد والمؤيّدين لقضيّتهم في باريس عصر السبت دعماً لوحدات حماية الشعب الكردية في مواجهة الهجوم الذي تشنّه تركيا على مواقعهم في شمال شرق سورية.

وقدّرت مديرية الأمن في العاصمة الفرنسية عدد المتظاهرين بـ1700 شخص، في حين قال منظّمو التظاهرة إنّ عدد المشاركين فيها تجاوز خمسة آلاف.

والمتظاهرون الذين تداعوا «للدفاع عن روج آفا»، مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية، رفعوا أعلام وحدات حماية الشعب ورايات تطالب بالإفراج عن عبد الله أوجلان، الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

كما رفع المتظاهرون لافتات تكريماً لـ«هيفرين، مستقبل وأمل سوريا التي أعدمتها تركيا»، في إشارة إلى السياسية السورية هفرين خلف 35 عاما التي تمّت تصفيتها بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان على أيدي مقاتلين سوريين يدعمون تركيا في هجومها على شمال شرق سورية.

وكانت خلف تشغل منصب الأمينة العامّة لـ«حزب سوريا المستقبل»، وكانت أيضاً عضواً في قيادة «مجلس سوريا الديموقراطية"، الذراع السياسية لقوات سوريا الديموقراطية (قوى كردية وعربية تحالفت مع واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي).

ورفع المتظاهرون أيضاً لافتات كتب عليها «أردوغان = داعش» وأخرى ورد فيها «النساء المناضلات من باريس إلى روج آفا»، وردّد المتظاهرون هتافات بالكردية من بينها «المرأة، الحياة، الحرية، وروج آفا مقاومة».

وتسعى تركيا، التي تخشى حكماً ذاتياً كردياً قرب حدودها يثير نزعة انفصالية لديها، إلى إنشاء منطقة عازلة يبلغ طولها أكثر من 440 كلم، أي كامل مناطق سيطرة الأكراد الحدودية، وعرضها ثلاثين كلم، لتعيد إليها قسماً كبيراً من 3,6 ملايين لاجئ سوري لديها.

والخميس وافقت تركيا بموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس على تعليق هجومها ضد المقاتلين الأكراد، مشترطة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية خلال خمسة أيام. وكان آلاف الأكراد تظاهروا السبت الفائت في باريس ومدن فرنسية عدة تنديدا بالهجوم التركي على وحدات حماية الشعب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
اعتراف من البيت الأبيض يعزز موقف الساعين لعزل ترامب
دولى
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
حقوقيون بالأمم المتحدة يدعون مالطا إلى بذل مزيد من الجهد في قضية «غاليتزيا»
دولى
مقاتلات أميركية تدمر مركزا للعمليات شمال سورية بعد الانسحاب منه
دولى
في العدد 204: المدنيون يدفعون فاتورة الحرب وإضراب المعلمين يشل المدارس
ليبيا
قصف مقر «كتيبة باب تاجوراء» بشارع بن عاشور بطرابلس
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تعرف إلى جديد «جاز هوندا»