الحريري يمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم «الإصلاحات» في لبنان

أمهل رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم «الإصلاحات» في لبنان متهما بعضهم بتعطيل عمله، وذلك تزامنا مع موجة تظاهرات ضخمة تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية والتدهور الاقتصادي.

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وقال الحريري في كلمة عبر التلفزيون «أنا شخصيا منحت نفسي وقتا قصيرا جدا، إما شركاؤنا في التسوية والحكومة يعطونا جوابا واضحا وحاسما ونهائيا يقنعني أنا واللبنانيين والمجتمع الدولي (...) بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح أو يكون لدي كلام آخر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «أعود وأقول مهلة قصيرة جدا.. 72 ساعة».