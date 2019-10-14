«رويترز»: روسيا تشارك في محادثات بين قوات الأسد والأكراد لوقف الهجوم التركي

أحد المقاتلين السوريين المدعومين من تركيا في بلدة راس العين الحدودية في 13 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

قال سياسي من أكراد سورية، الأحد إن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد تعقد حاليا مفاوضات بمشاركة روسيا، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يوقف هجوما تركيا في شمال البلاد.

وقال أحمد سليمان العضو البارز في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية لوكالة «رويترز» إن المحادثات تجري حاليا في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية وذلك رغم تصريح مصدر مقرب من الحكومة السورية بأنها تجرى في دمشق.

ولم يذكر سليمان ما إذا كان له أو لحزبه، المستقل عن قوات سوريا الديمقراطية، دور في المفاوضات.

ولدى سؤاله عن تصريحات سليمان، قال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «لا تعليق... كنا قد أكدنا منذ بداية الغزو أننا سندرس كل الخيارات التي من شأنها تجنيب شعبنا التطهير العرقي».

وقال المصدر المقرب من الحكومة السورية إن الاجتماعات بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق عُقدت قبل الهجوم التركي وبعده.

وقال سليمان المنتمي لمدينة القامشلي الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية «نأمل في التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب الدائرة وخاصة التداعيات الخطيرة والكارثية على المواطنين في شرق الفرات».

والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، وهو أحد أقدم الجماعات الكردية، ليس جزءا من الإدارة الذاتية التي أقامتها قوات سوريا الديمقراطية وجماعات كردية أخرى مثل حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سورية. وروسيا أقوى حليف للرئيس السوري بشار الأسد.

وشنت قوات تركية، بدعم من جماعات معارضة سورية، هجوما الأربعاء الماضي على مناطق في شمال سورية تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وتقول أنقرة إنها تستهدف المقاتلين الأكراد الذين تتهمهم بالارتباط بتمرد في تركيا.

وبدأ الهجوم التركي بعد انسحاب قوات أمريكية، كانت تدعم قوات سوريا الديمقراطية، من جزء من الحدود السورية التركية.

وفي وقت سابق يوم الأحد، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن بلاده تستعد لسحب نحو ألف جندي أمريكي من شمال سورية بعدما علمت أن تركيا تعتزم توسيع هجومها جنوبا وغربا.