أول تعليق من قيس سعيد بعد إعلان فوزه بالرئاسة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 09:21 مساء

وجه المرشح التونسي الفائز بالانتخابات الرئاسية قيس سعيد، الشكر للشعب التونسي بعد حصوله على 75% من الأصوات في الجولة الثانية.

وكتب سعيد عبر حسابه بموقع «تويتر»، «ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى. ربّ يسّر وأعن».

ومن المقرر أن يلقي سعيد كلمة لأنصاره بعد قليل حسب ما نقلت سكاي نيوز عربية.

وفاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، حسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي مساء الأحد.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة «سيغما كونساي» فقد نال سعيد 76,9% من الاصوات في حين حاز القروي 23,1% من الأصوات، وفق «فرانس برس».

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