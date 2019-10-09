سماع دوي انفجار في شمال سورية والطائرات التركية تشن الغارات

صورة أرشيفية لأحد التفجيرات في سورية. (الإنترنت - أرشيفية)

سمع دوي انفجار في بلدة رأس العين الحدودية مع تركيا في شمال سورية، وسط تحليق للطائرات في أجوائها، وفق ما أفاد مراسل «فرانس برس» في المكان، بعد دقائق من إعلان أنقرة بدء العملية العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

وشاهد المراسل سحب الدخان تتصاعد في المنطقة الحدودية، بينما بدأ عشرات المدنيين بالنزوح منها في سيارات ودراجات نارية. وأعلن المسؤول الإعلامي في قوات سورية الديمقراطية، مصطفى بالي، على «تويتر» أن «الطائرات الحربية التركية بدأت شن غارات ضد مناطق مدنية»، مشيرا إلى «حالة هلع بين الناس»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».