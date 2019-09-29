الديوان المغربي يعلن إصابة الملك بعدوى خطيرة في الرئتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 10:06 مساء

أعلن الديوان الملكي في بيان، الأحد، تعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتهاب فيروسي حاد في الرئتين، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجاء في البيان: «تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد. ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام».

وكان الملك المغربي يعتزم السفر إلى فرنسا للمشاركة في تشييع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي توفي في 26 سبتمبر الجاري عن 86 عاما. وسينوب عن الملك محمد السادس للمشاركة في جنازة شيراك، ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وفق ما ذكر البيان.

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