حمدوك يلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 07:26 مساء

يلتقي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك غدا الإثنين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه بباريس، وذلك لإجراء مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومساعدة فرنسا للسودان في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي يمر بها.

وأوضح السفير دفع الله الحاج علي سفير السودان بفرنسا أن برنامج زيارة رئيس الوزراء السوداني لفرنسا يتضمن لقاء بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السيد برنو لومير وسكرتارية نادي باريس لبحث المساعي الجادة لشطب ديون السودان الخارجية، وفق وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وقال دفع الله إن رئيس الوزراء سيشارك غدا الإثنين في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك والتي سيشارك فيها حوالي ثلاثين من رؤساء الدول والحكومات.

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