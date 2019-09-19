فرنسا تشكك في قدرة الحوثيين على تنفيذ «هجوم أرامكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 09:35 صباحا

شككت فرنسا في قدرة حركة الحوثيين على تنفيذ الهجوم، الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو» في السعودية، السبت الماضي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بأن احتمال أن يكون المتمردون الحوثيون نفذوا الهجوم «يفتقد إلى بعض الصدقية».

وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم عبر طائرات دون طيار، لكن السعودية اتهمت إيران بالتورط في تنفيذ الهجوم، بينما ترجح الولايات المتحدة الأميركية أيضا وقوف طهران وراءه، وتتحدث حاليا بعض التقارير الأميركية عن وجود دلائل على ذلك.

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