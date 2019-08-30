مقتل 3 مقاتلين انفصاليين في هجوم بعدن

لقى 3 مقاتلين انفصاليين حتفهم، في هجوم وقع في مدينة عدن جنوب اليمن، صباح اليوم الجمعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في قوات لانفصاليين الجنوبيين.

وقال المصدر، للوكالة، إن «انتحاريًا يقود دراجة نارية مفخخة، اصطدم بمركبة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني على دوار في مديرية دار سعد شمال المدينة، ما أدى إلى انفجارها، وسقوط قتلى».

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وتمكن الانفصاليون من استعادة السيطرة على عدن، وطرد القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي اتهمت الإمارات بـ«استهداف قواتها»، ما أدى إلى انسحابها من العاصمة الموقتة لها.

وفي حين، تحدثت وزارة الخارجية الإماراتية عن استهدافها بغارات جوية «جماعات إرهابية» تهدد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ردت وزارة الدفاع اليمنية قائلة إن الغارات استهدفت مبانٍ حكومية، وأسفرت عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، فيما طالبت الخارجية اليمنية بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ«إدانة هذا الاستهداف».