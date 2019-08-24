إسقاط طائرات دون طيار تابعة للحوثيين أطلقت باتجاه السعودية

إحدى الطائرات بدون طيار التى أسقاطها التحالف العسكري السعودي. (أرشيفة: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية تمكنت السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار، أطلقتها «الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط وجازان، جنوب غرب السعودية»

وأوضح العقيد المالكي أن «جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس». وأشار إلى أن «التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين»

وأوضح أن «المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءها». كما أشار إلى أن هذه «المحاولات تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية، التي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة؛ مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي».