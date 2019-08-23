فرنس برس: توقيف نبيل القروي أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس

نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية. (ا ف ب)

أوقفت السلطات التونسية الجمعة المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي مؤسس قناة «نسمة» التلفزيونية وأحد أبرز المرشّحين، بعد شهر ونصف من توجيه التهمة إليه بتبييض أموال، وذلك قبل أقل من شهر على موعد إجراء الاستحقاق الرئاسي، وفقا لـ«فرانس برس».

وقال أسامة خليفي، المسؤول في حزب القروي «قلب تونس»، لوكالة «فرنس برس»: «قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق وهرعت نحو سيارة نبيل قروي قبل أن يطلب منه شرطيون مسلحون باللباس المدني أن يرافقهم موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه». وأفادت إذاعة «موزاييك» الخاصة نقلا عن مصدر قضائي أن مذكرة توقيف صدرت بحق القروي.

ويعتبر القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، منافسا قويا لرئيس الوزراء يوسف الشاهد، مرشح حزب «تحيا تونس» الذي يملك حظوظا قويا للفوز بالرئاسة.

الداخلية التونسية تؤكد

وأكدت وزارة الداخلية التونسية توقيف القروي في بيان جاء أنه «تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة 23 آب/أغسطس على مستوى الطريق السيارة تونس باجة إيقاف المعني بالأمر».

وأضاف البيان أن القروي «امتثل للوحدات الأمنية التي تولت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني بالمرناقية».

وفي يوليو الماضي قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منع ثلاث مؤسسات اعلامية محلية بينها قناة نسمة من تغطية الحملات الانتخابية. كذلك، منعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس قناة «نسمة» من تغطية الحملات الانتخابية.

مؤسس قناة خاصة يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية

وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي لوكالة فرانس برس «تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، وهو يشمل إلى «نسمة» كلا من تلفزيون «الزيتونة» وراديو «القرآن».

ومؤخرا قال القروي الذي يتصدّر العديد من استطلاعات نوايا التصويت إن يتعرض لحملات تهدف لضرب شعبيته المتزايدة.

وأثار إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية قلق دوائر الحكم إلى حد أقر البرلمان في يونيو تعديلا للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة، ينص على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية خلال السنة التي تسبق الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية.

غير أن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لم يوقع على تعديل القانون، تاركا الباب مفتوحا أمام القروي للمشاركة.

تزايد شعبية القروي

وتمكّن نبيل القروي في السنوات الأخيرة من نحت صورة رجل الأعمال الناشط في المجال الخيري بتوزيعه اعانات للعائلات والأشخاص الذين يعانون الفقر في المناطق الداخلية من البلاد. ولعب البرنامج التلفزيوني الأسبوعي «خليل تونس» (نسبة لاسم ابنه الذي توفي في حادث مرور العام 2016 الذي يبث أسبوعيا على قناته «نسمة» دورا كبيرا في ذلك.

يتنقل القروي بين قرى تونس المعزولة بمظهر شبابي وشعره الأبيض وقامته الرهيفة، فيصغي الى السكان وتشكّيهم من صعوبة الحياة مع ارتفاع التضخم ونسبة البطالة التي تطال أعدادا كبيرة من شبابهم.

ودعي لانتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس السبسي، أول رئيس منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ تونس الحديث. والخميس أعلن الشاهد تفويض صلاحياته مؤقتا لوزير طيلة حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وينتهي التفويض مع نهاية الحملة الانتخابية التي تنطلق في الثاني من شهر أيلول/سبتمبر وتختتم في 13 من نفس الشهر.