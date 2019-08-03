الرئيس التونسي الموقت محمد الناصر يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 05:29 مساء

قال بيان للرئاسة التونسية، أمس الجمعة، إن الرئيس الموقت محمد الناصر مدد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر.

وفجر انتحاريان نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة في تونس في يونيو، لكن الوضع الأمني تحسن منذ أن فرضت السلطات حالة الطوارئ لأول مرة في نوفمبر  2015 في أعقاب مقتل العشرات في هجمات لمتشددين في ذلك العام.

وتحارب تونس جماعات متشددة تنشط في مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر منذ أن أطاحت انتفاضة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011. كما أجج ارتفاع معدلات البطالة الاضطرابات في السنوات الأخيرة. وبعد وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب بشكل حر وديمقراطي والذي ساعد في قيادة الانتقال الديمقراطي بالبلاد بعد انتفاضة 2011، تحدث التونسيون عن مواصلة المسيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دبابات الثلج».. سلاح روسي جديد للنهوض بالسياحة
منوعات
تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي
ليبيا
في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة
ليبيا
السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس
عربى
تنصيب ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا في انتقال تاريخي للسلطة
عربى
مصادر لـ«بوابة الوسط»: مقتل الناشط الكوافي المسؤول السابق لمكتب إعلام القوات ...
ليبيا
وسائل إعلام فرنسية: معطيات جديدة باعتقال روسيين بطرابلس ودور باريس المتشعب
ليبيا
«داخلية الوفاق» تصدر قرارًا بإغلاق 3 مراكز إيواء للمهاجرين وتبدأ إجراءات ترحيلهم
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف علاقة «القلب المكسور» بالسرطان