اجتماع عسكري دولي في البحرين لمناقشة أمن الملاحة في المنطقة

تستضيف البحرين، الأربعاء، اجتماعًا عسكريًّا لمناقشة أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج، بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط قرب مضيق هرمز ورفعت منسوب التوترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة ثانية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان: «تستضيف مملكة البحرين اليوم اجتماعًا عسكريًّا دوليًّا مهمًّا ، يبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور»، وفق «فرانس برس».

وأضافت أن الهدف بحث سبل «التصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها، التي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل».

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط في مايو ويونيو، وهو اتهام رفضته طهران. كما احتجزت إيران في 19 يوليو ناقلة النفط السويدية «ستينا أمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني بشبهة «عدم احترام القانون الدولي للبحار». وحصل ذلك بعد 15 يومًا من حجز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية «غرايس1».

ولم يحدد البيان الدول المشاركة في الاجتماع، لكن جريدة «غارديان» البريطانية ذكرت الثلاثاء أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودولاً أوروبية أخرى ستحضر اللقاء الذي دعت إليه لندن. وسبق أن أعلنت البحرين استضافة اجتماع دولي آخر لمناقشة أمن الملاحة، قد يعقد في أكتوبر المقبل.

ويستمر تصاعد التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ انسحاب واشنطن في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني للعام 2015، ثم فرضها عقوبات قاسية على إيران جرى تشديدها في مايو الماضي.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في بيان وزارته، الأربعاء: «إن المرحلة الراهنة وما بها من تحديات وتهديدات لأمن المنطقة، تستوجب ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين».

والخميس، أمرت بريطانيا البحرية الملكية بمواكبة السفن المدنية التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز. كما أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي هانت أن بلاده ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوروبية في الخليج. وتسعى الولايات المتحدة بدورها إلى تشكيل قوة بحرية. وقد طلبت من ألمانيا المساعدة في ضمان الأمن في مضيق هرمز وسط الأزمة مع إيران، بحسب ما ذكرت السفارة الأميركية في برلين الثلاثاء.