مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل فلسطيني الجمعة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان ان احمد القرا (23 عاما) توفي «متأثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق خان يونس خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار».

وقتل 296 فلسطينيا على الأقل برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على السياج الحدودي بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في نهاية مارس 2018، معظمهم في احتجاجات والآخرون في ضربات جوية أو قصف دبابات، كما قتل سبعة اسرائيليين في الفترة نفسها.

وتفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عشرة أعوام.خاضت قوات الاحتلال الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة ثلاث حروب منذ عام 2008.