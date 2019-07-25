تونس: جنازة وطنية للرئيس السبسي السبت المقبل.. والجيش يتولى تأمينها

الرئيس التونسي الراحل باجي قائد السبسي

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن الجيش سيتولى تأمين جنازة وطنية كبيرة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بعد غد السبت.

وصرح الشاهد للصحفيين اليوم الخميس إن «عددًا من رؤساء الدول الأجنبية سيحضرون جنازة الرئيس الراحل الذي توفي صباح اليوم في المستشفى العسكري عن سن 92 عاما»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الشاهد «الرئيس كانت له سمعة كبرى في العالم وفي أوروبا والخليج العربي. ننتظر قدوم وفود أجنبية لحضور موكب الدفن».

وأضاف رئيس الحكومة «تونس قدمت اليوم صورة مميزة إلى العالم للتداول السلمي على السلطة بسلاسة وإطار حضاري».

ونعى الشاهد الرئيس الراحل مضيفا «لقد كان مناضلا كبيرا وقضى 50 سنة في الحياة السياسية منذ دولة الاستقلال، واضطلع بدور مهم في انجاح الانتقال الديمقراطي. لقد كان دبلوماسيا محنكا وتعلمت منه الكثير. وتعتبر وفاته خسارة كبيرة لتونس».