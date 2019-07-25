المرصد السوري: مقتل 6 إيرانيين في الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سورية

مراقبو الأمم المتحدة في القنيطرة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة (فرانس برس)

قتل ستة إيرانيين من القوات الموالية للنظام السوري في ضربات إسرائيلية، أمس الأربعاء، استهدفت جنوب سورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة «فرانس برس» إن تسعة مقاتلين موالين للنظام قضوا في هذا الاستهداف هم ثلاثة سوريين وستة إيرانيين.

وكان المرصد أفاد الأربعاء بأن «صواريخ يرجح أنها إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب سورية قريبة من مرتفعات الجولان، بينها تل الحارة في محافظة درعا ومنطقتا نبع الصخر وتل الأحمر في محافظة القنيطرة».

من جهتها أفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية ليل الثلاثاء الأربعاء بأن «العدو الإسرائيلي شن قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل عدوانا على تل الحارة بريف درعا الغربي، وبأن أضرار العدوان اقتصرت على الماديات».

وشنت إسرائيل منذ بدء النزاع في سورية العام 2011 مئات الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، إضافة إلى مواقع للجيش السوري.

وفي 30 يونيو، قتل ستة مدنيين وتسعة مقاتلين موالين للنظام في ضربات قرب دمشق وفي محافظة حمص وسط سورية، وفق المرصد السوري.