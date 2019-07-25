نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 01:12 صباحا

أفادت مصادر تونسية بنقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية طارئة، حسب وكالة روسيا اليوم.

ووفقا لموقع «موزاييك إف إم» التونسي، فقد أدخل السبسي المستشفى في مناسبتين سابقتين عقب أزمتين صحيتين حادتين.

وتثير حالة السبسي الصحية جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية، خاصة أن ظهوره الإعلامي منذ تعرضه للأزمة الصحية اقتصر على مناسبتين، آخرهما لقاء جمعه بوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، يوم الاثنين الماضي.

وظهر في مناسبة قبلها يوم 5 يوليو الجاري، من خلال فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي، قام خلاله بتوقيع أمر دعوة الناخبين وتمديد حالة الطوارئ.

 

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