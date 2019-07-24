رفض تركي لمقترح أميركي بإنشاء منطقة عازلة شمال سورية

عبَّرت تركيا، الأربعاء، عن عدم رضاها عن مقترح أميركي بإنشاء منطقة عازلة في شمال سورية لمنع حدوث اشتباكات بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو: «إن المقترحات الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة... ليست بمستوى يرضي تركيا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «تركيا تشعر بوجود نوع من المماطلة في المقترحات الأميركية الجديدة». وتابع: «يجب أن نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بسورية في أقرب وقت، فصبرنا نفد». وأجرى البلدان محادثات، الثلاثاء، بعد أن هددت تركيا مرارًا بشن هجوم على المقاتلين الأكراد في سورية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اقترح هذه الفكرة في يناير أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي كانت تركيا تهدد فيه بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد في سورية. وتوفر الولايات المتحدة دعمًا واسعًا لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سورية التي تحملت عبء قتال تنظيم «داعش».

وفي الأيام القليلة الماضية جددت تركيا تهديداتها بمهاجمة تلك الوحدات التي تعتبرها مجموعة إرهابية لها علاقات مباشرة مع انفصاليين أكراد في تركيا. وشنت تركيا هجومين واسعي النطاق في سورية ضد كل من تنظيم «داعش» ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في 2016 و2018.