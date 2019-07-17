«اتفاق سياسي» بين «العسكري السوداني» والمحتجين يمهد لنقل السلطة للمدنيين

نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو (يمين) وأحمد الربيع ممثل المحتجين يوقعان بالأحرف الأولى وثيقة الاتفاق السياسي في الخرطوم في 17 يوليو 2019، (ا ف ب)

وقّع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة «الاتفاق السياسي» التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، من خلال تناوب السلطة بين المدنيين والعسكريين في 3 سنوات.

وكان هذا مطلبًا رئيسًا للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأن الطرفين وقّعا «الإعلان السياسي» بعد محادثات مكثفة ليلاً لإنجاز التفاصيل، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين.

ونص الاتفاق التناوب على رئاسة «مجلس سيادي» يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام، على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية لـ21 شهرًا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرًا.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم، محمد حمدان دقلو، المعروف أيضًا باسم «حميدتي» الذي وقّع الوثيقة، للوكالة: «هذه لحظة تاريخية» للسودان.

وأضاف أن الاتفاق يشكل «لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدًا جديدًا وواعدًا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير».

من جانبه، قال نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين: «تم اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءًا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة».

وهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 يوليو جرى برعاية الاتحاد الأفريقي ووسطاء إثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم.

وأحدثَ الاتفاق اختراقًا في الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل بعد أشهر من التظاهرات ضد حكمه.

وتصاعدت حدة التوتر في 3 يونيو مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وتم إرجاء محادثات إنجاز تفاصيل الاتفاق منذ 5 يوليو عدة مرات بطلب من قادة المحتجين.