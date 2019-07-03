الرئيس الجزائري المؤقت يقدم عرضاً جديداً للحوار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 10:21 مساء

الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يعلن في خطاب مساء الأربعاء عرضاً جديداً للحوار: «تقوده شخصيات وطنية مستقلة»، ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش وذلك بهدف «أوحد» هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

وقال بن صالح إنّ الحوار الذي سيتم إطلاقه من الآن، ستتمّ قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية وبغية إبعاد أي تأويل أو سوء فهم «فإنّ الدولة بجميع مكوّناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار».

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