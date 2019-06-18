الرئيس الصيني لـ«ترامب»: الحرب التجارية ستتسبب بخسارة لواشنطن وبكين

الرئيس الصيني شي جينبينغ. (فرانس برس- أرشيفية)

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية الثلاثاء، أن «الصين والولايات المتحدة ستربحان في التنسيق، وستخسران في المواجهة التجارية»، حسب ما أوردت قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية.

وأكد شي أنه سيلتقي ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في أوساكا في نهاية يونيو، في خضمّ حرب تجارية بين البلدين، حسب ما أفادت «فرانس برس».

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وفي وقت سابق، كتب ترامب، على «تويتر»: «أجريت محادثة هاتفية جيدة جدًا مع الرئيس الصيني شي. سنعقد لقاءً مطولًا الأسبوع المقبل في قمة مجموعة العشرين في اليابان. سيبدأ فريقانا محادثات تسبق اجتماعنا».

وتحمل تغريدته نبرة أكثر تفاؤلًا لمحادثاته مع شي بعد تساؤلات متزايدة بشأن ما إذا سيتمكن أكبر اقتصادين في العالم من حل خلافاتهما وإنهاء نزاع تجاري محتدم.