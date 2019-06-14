الجيش الأميركي يوجه مُدمرة إلى موقع هجوم عمان



أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، توجيه مدمرة إلى مكان الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان، مؤكدًا استعداده للدفاع عن المصالح الأميركية بما فيها حرية الملاحة.

وذكر الجيش الأميركي في بيان أن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط، لكنها ستدافع عن المصالح الأميركية بما في ذلك حرية الملاحة، حسب ما ذكرت قناة «سكاي نيوز» عربية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في البيان أن المدمرة «يو إس إس ميسون» في طريقها إلى موقع الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في بحر عُمان، الخميس،

اقرأ أيضًا.. بومبيو: واشنطن تعتقد أن إيران مسؤولة عن هجوم خليج عمان

وأضاف البيان أن «المدمرة يو.إس.إس بينبريدغ» تبقى على اتصال وثيق بالناقلة المتضررة «كوكوكا كاريدجس» ولن تتهاون مع أي تدخل.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.