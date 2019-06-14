الجيش الأميركي يوجه مُدمرة إلى موقع هجوم عمان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 01:27 صباحا


أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، توجيه مدمرة إلى مكان الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان، مؤكدًا استعداده للدفاع عن المصالح الأميركية بما فيها حرية الملاحة.

وذكر الجيش الأميركي في بيان أن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط، لكنها ستدافع عن المصالح الأميركية بما في ذلك حرية الملاحة، حسب ما ذكرت قناة «سكاي نيوز» عربية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في البيان أن المدمرة «يو إس إس ميسون» في طريقها إلى موقع الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في بحر عُمان، الخميس، 

اقرأ أيضًا.. بومبيو: واشنطن تعتقد أن إيران مسؤولة عن هجوم خليج عمان

وأضاف البيان أن «المدمرة يو.إس.إس بينبريدغ» تبقى على اتصال وثيق بالناقلة المتضررة «كوكوكا كاريدجس» ولن تتهاون مع أي تدخل. 

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

افتتاح «ديسكو حلال» يثير الجدل في السعودية
منوعات
5 ملفات مهمة في اجتماع السراج مع الكبير
ليبيا
مؤسسة النفط قلقة إزاء الوجود العسكري داخل ميناء راس لانوف وتهدد بسحب موظفيها
ليبيا
سفير بريطانيا: التوزيع العادل للثروة الليبية يجب أن يكون مطروحًا في أي عملية ...
ليبيا
عرض احترافي أوروبي لبودبوس
رياضة محلية
ميسي يتصدر قائمة الأعلى دخلًا وصلاح يقتحم نادي المئة بـ25 مليون دولار
رياضة عالمية
تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية
ليبيا
صاعقة تقضي على زرافتين
منوعات
الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا
منوعات
بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا