الطيران الإسرائيلي يقصف غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 08:25 صباحا

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، أرضًا زراعية جنوب قطاع غزة، وفق وكالة معًا الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن طائرات الاحتلال أغارت على أرض زراعية بمنطقة كرم أبو معمر، شرق مدينة رفح، دون الإبلاغ عن إصابات.

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وفي حين، زعم جيش الاحتلال، في بيان، إن الطيران الإسرائيلي استهدف «البنية التحتية تحت الارض» لحركة حماس، في الموقع جنوب غزة.

يأتي ذلك عقب إعلان الاحتلال عن اعتراض «القبة الحديدية» (منظومة دفاع جوي)، صاروخًا أطلق الليلة الماضية من قطاع غزة على «أشكول»، حيث سُمع دوي صفارات الإنذار.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت إغلاق بحر قطاع غزة، ومنعت الصيادين من الصيد حتى إشعار آخر تحت حجج واهية.

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