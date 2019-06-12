الدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية

غارة سورية على جنوب سورية (الإنترنت: أرشيفية)

أسقطت الدفاعات الجوية السورية عددًا من الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة في جنوب البلاد، خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة سانا الرسمية.

وقالت الوكالة إن قوات الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تمكنت من «صد عدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددًا منها»، مضيفة أن الهجوم وقع في الثانية فجرًا على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان، وأكدت عدم وقوع إصابات.

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ويذكر أن إسرائيل كثفت من غاراتها على سورية خلال السنوات الماضية، وتدعي أنها تستهدف منشآت عسكرية سرية ووحدات إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني.