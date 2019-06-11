محال السودان تواصل غلق أبوابها في ثالث أيام العصيان

محال سودانية تغلق أبوابها في ثاني أيام العصيان، 10 يونيو 2019، (وكالة الأنباء الفرنسية)

تدخل حملة العصيان المدني في السودان يومها الثالث على التوالي، الثلاثاء، حيث استمرت المحال التجارية في غلق أبوابها، ولزم السكان منازلهم، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.



الوكالة أشارت إلى أن خدمة الإنترنت عادت للعمل في الدولة، بعد انقطاع لساعات عن كل أجزاء البلاد.



وبدأت حملة العصيان المدني الأحد الماضي، بعد هجوم على معتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم خلَّفت عشرات القتلى، ويهدف المنظمون إلى تسليم السلطة للمدنيين.



وذكر صحفي في وكالة فرانس برس أن حافلات النقل العام كانت تنقل الثلاثاء الركاب في بعض أجزاء الخرطوم، ولكن المركز التجاري في وسط العاصمة مغلق، فيما عدد المارة في الشوارع أقلّ من العادة.

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وقال إبراهيم عمر، الموظف في إحدى وكالات السفر والسياحة لـ«فرانس برس»: «خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، فقدنا الكثير من المال، وليس في مقدورنا فعل شيء».



وأشارت إحدى المحتجات، إشراقة محمد، إلى أن حملة العصيان المدني «ناجحة»، مضيفة: «أظهرنا أننا يمكن أن نفعلها، إنها طريقتنا السلمية».



وتابعت: «مثل هذه الحملة لن تتسبب في قتل المحتجين، وفي الوقت نفسه تضع ضغطًا على المجلس العسكري. سنواصل على هذا النهج حتى نحقق أهدافنا».