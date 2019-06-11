الصين تحذر أميركا بسبب «قانون هونغ كونغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 12:22 مساء
لقاء يجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني، (الإنترنت: أرشيفية)

وجهت الصين تحذيرًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، بسبب «تعليقاتها بشأن قانون لهونغ كونغ يسمح بتسليم المطلوبين إلى بكين»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن أميركا أعربت عن قلقها حيال القانون، واستخدامه في اعتقال نشطاء معارضين للنظام في الصين، فيما رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، بمطالبة الجانب الأميركي بـ«الحذر والكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ الداخلية».

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وشهدت العلاقات الأميركية - الصينية توترًا كبيرًا خلال الفترة على خلفية عدة أزمات، منها المشكلة الخاصة بمقاطعة شركة «غوغل» هواتف «هواوي» الصينية.
 

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