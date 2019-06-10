الخارجية الفلسطينية تندد بدعم فريدمان لمشروع تل أبيب بضم أجزاء من الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 06:45 مساء

ندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الإثنين من وارسو بدعم السفير الأميركي في إسرائيل لمشروع تل أبيب ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وذلك في حديث للصحافيين خلال زيارة قصيرة لبولندا.

وجاء الحديث تعليقاً على تصريحات للسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، قال فيها إنه في بعض الحالات تملك إسرائيل «حق الاحتفاظ ببعض الأجزاء» من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال حملته الانتخابية، وفق «فرانس برس».

وقال المالكي «يحاول فريدمان بهذا التصريح مساعدة نتانياهو على أن تكون لديه الشجاعة اللازمة لاتخاذ قرار كهذا»، أو على الأقل يساعد على طرح المسألة "للنقاش ليس فقط في إسرائيل بل في الولايات المتحدة أيضاً وعلى المستوى الدولي»، مشدداً على أن في ذلك خرقا لقرارات الأمم المتحدة.

واعتبر أن من واجب المجتمع الدولي التصرف، مذكراً بأن الاتحاد الأوروبي قام بفرض عقوبات على دولٍ قامت بأفعال مماثلة، بدون أن يذكر مباشرة ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية. وتساءل الوزير الفلسطيني «هل علينا أن نتوقع من المجتمع الدولي فرض عقوبات على اسرائيل إذا تجرأت إسرائيل على القيام بتلك الخطوات...أم أن لا أحد يستطيع لمس إسرائيل؟».

وأكد المالكي أيضاً أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن تطلعاتهم في دولة مستقلة «مقابل بضعة مليارات من الدولارات»، وذلك لدى سؤاله عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط التي لم يعرف مضمونها الدقيق بعد، وعن قمة المنامة في 24 و25 يونيو حيث سيكشف الجانب الاقتصادي من الخطة الأميركية.

ورأى أن «قمةً مماثلة مكتوب لها الفشل حتى قبل أن تبدأ». وعند سؤاله عما إذا كان الفلسطينيون سيشاركون في مؤتمر وارسو للشرق الأوسط المقرر عقده العام المقبل في واشنطن، أكد الوزير أنه سيتم إرسال وفدٍ إلى هذا المؤتمر إذا وجهت بولندا حصراً الدعوة. وقال «لكننا لا نثق بالإدارة الأميركية الحالية».

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