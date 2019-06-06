الرئيس الجزائري المؤقت يدعو إلى الحوار للتوافق حول تنظيم انتخابات رئاسية

دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى حوار من أجل الوصول لتوافق على تنظيم انتخابات رئاسية «في أقرب الآجال»، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري أخيرًا استحالة إجراء الانتخابات في الرابع من يوليو.

وقال بن صالح في خطاب إلى الأمة، ألقاه مساء الخميس تمّ بثه عبر التلفزيون الجزائري، «أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره إلى اختيار سبيل الحوار وصولا إلى مسار توافقي على الانتخابات الرئاسية».

وأضاف بن صالح أن «الدولة ستعكف على تنظيمه في أقرب الآجال».