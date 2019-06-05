الدوحة تتسلم 5 طائرات رافال من فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يونيو 2019, 08:29 مساء
طائرة رافال القتالية الفرنسية تقلع من حاملة طائرات شارل ديغول، خلال مناورة مشتركة مع البحرية الهندية في بحر العرب, 9 مايو 2019 (أ ف ب)

أفاد مصدر دبلوماسي في الدوحة، أن خمس طائرات مقاتلة من طراز رافال وصلت إلى قطر اليوم الأربعاء في إطار عملية تسليم رمزية مع انتهاء العام الثاني من الحصار الذي تفرضه عليها عدد من الدول العربية.

ووقعت قطر عدداً من عقود شراء السلاح بعد أن فرضت عليها السعودية والإمارات ومصر والبحرين مقاطعة اقتصادية كاملة في يونيو 2017.

وقطعت هذه البلدان علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية مع قطر التي اتهمتها بدعم إيران وحركات إسلامية، وهي اتهامات تنفيها قطر بشدة.

وأكد المصدر لوكالة «فرانس برس»، أن «وصول أول خمس طائرات رافال اليوم.. لقد جاءت مباشرة من فرنسا».

وطلبت قطر 24 من هذه الطائرات الفرنسية في عام 2015، وأضافت إليها 12 أخرى العام الماضي مع خيار يتيح لها شراء 36 طائرة أخرى»، وسلمت فرنسا رسميا في فبراير أول طائرة إلى قطر في حفل أقيم في ميرينياك بجنوب غرب فرنسا، حيث يجري تصنيع الطائرات التي بقيت هناك حتى تدريب الطيارين القطريين عليها.

ونشرت وزارة الدفاع القطرية، شريط فيديو يعرض قدرات الطائرة على حسابها على تويتر تزامناً مع عملية التسليم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هولندا تضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد إقصاء إنجلترا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: لا يمكن إعادة التيار إلى غات في الوقت الحالي بسبب ارتفاع منسوب ...
ليبيا
السجن لـ«أكبر سفاحي ما بعد الحرب العالمية»
منوعات
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
مطار معيتيقة: قصف المطار «بعيد عن المهبط»
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
مؤسس «أمازون» يشتري 3 شقق في نيويورك.. كم سعرها؟
منوعات
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
عميد غات: السيول في تزايد ونطالب بلديات الجنوب بالمساعدة في الأزمة
ليبيا
الحاجة فاطمة والحاج محمد يتذكران العيد في أجدابيا أيام زمان
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تزايد سقوط المسنين.. مخاطر وحلول