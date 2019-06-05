الدوحة تتسلم 5 طائرات رافال من فرنسا

طائرة رافال القتالية الفرنسية تقلع من حاملة طائرات شارل ديغول، خلال مناورة مشتركة مع البحرية الهندية في بحر العرب, 9 مايو 2019 (أ ف ب)

أفاد مصدر دبلوماسي في الدوحة، أن خمس طائرات مقاتلة من طراز رافال وصلت إلى قطر اليوم الأربعاء في إطار عملية تسليم رمزية مع انتهاء العام الثاني من الحصار الذي تفرضه عليها عدد من الدول العربية.

ووقعت قطر عدداً من عقود شراء السلاح بعد أن فرضت عليها السعودية والإمارات ومصر والبحرين مقاطعة اقتصادية كاملة في يونيو 2017.

وقطعت هذه البلدان علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية مع قطر التي اتهمتها بدعم إيران وحركات إسلامية، وهي اتهامات تنفيها قطر بشدة.

وأكد المصدر لوكالة «فرانس برس»، أن «وصول أول خمس طائرات رافال اليوم.. لقد جاءت مباشرة من فرنسا».

وطلبت قطر 24 من هذه الطائرات الفرنسية في عام 2015، وأضافت إليها 12 أخرى العام الماضي مع خيار يتيح لها شراء 36 طائرة أخرى»، وسلمت فرنسا رسميا في فبراير أول طائرة إلى قطر في حفل أقيم في ميرينياك بجنوب غرب فرنسا، حيث يجري تصنيع الطائرات التي بقيت هناك حتى تدريب الطيارين القطريين عليها.

ونشرت وزارة الدفاع القطرية، شريط فيديو يعرض قدرات الطائرة على حسابها على تويتر تزامناً مع عملية التسليم.