السيسي يدعو لاتخاذ موقف موحد لمواجهة التهديدات للأمن القومي العربي

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. (متحدث الرئاسة المصرية عبر فيسبوك)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة العربية الطارئة تنعقد في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «الدول العربية لن تتساهل في مواجهة أي تهديد لأمنها القومي، داعيًا إلى «اتخاذ موقف عربي موحّد لمواجهة التهديدات للأمن القومي العربي».

وأضاف السيسي في كلمته بالقمة العربية الطارئة التي تعقد بمكة، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، «نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة التهديدات الأمنية في الخليج»، متابعًا «ينبغي العمل بكل الوسائل لردع مرتكبي الهجمات على المرافق النفطية في السعودية والخليج».

واعتبر السيسي الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية في السعودية والإمارات «أعمالاً إرهابية صريحة»، مؤكدًا أن «العرب كانوا وما زالوا دعاة سلم واستقرار».

وقال إن «العرب ليسوا على استعداد للتفريط بأمنهم القومي.. وأمن الخليج يشكل جانباً هاماً من الأمن القومي المصري».