المجتمع الدولي يطالب الأطراف السودانية باستئناف الحوار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 12:57 صباحا
سودانيون يتظاهرون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة (أرشيفية : أ ف ب)

قالت الولايات المتحدة الأميركية، إن المجتمع الدولي يطالب المجلس العسكري في السودان والمتظاهرين، خلال محادثات جرت الجمعة في واشنطن، باستئناف فوري للمحادثات المتوقفة. 

ووفقا لوكالة «فرانس برس»، كتب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، على موقع تويتر، أنّ ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والقوى الأوروبية "دعوا إلى استئناف فوري للمحادثات" بين الأطراف السودانية.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، علق الجولة الأخيرة من المباحثات المخصصة لبحث هيكلية المؤسسات التي سيكون عليها نقل السودان إلى حكم مدني، بعدما أدى تصاعد إطلاق النار الأربعاء الماضي، حول أماكن التظاهر في الخرطوم إلى سقوط ثمانية جرحى على الأقل.

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