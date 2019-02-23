الرئيس السوداني يعين عسكريًا رئيسًاللوزراء

عين الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، المشير محمد طاهر إيلا رئيسًا للوزراء، غداة إعلانه حالة الطوارئ في البلاد التي تشهد احتجاجات شعبية.

وأصدر رئيس الجمهورية مرسوم تعيين إيلا، الذي كان الحاكم السابق لولاية الجزيرة الزراعية، في أحدث تغيير في مناصب عليا في السودان، بعد تعيين وزير الدفاع أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبًا أول له.

يذكر أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أعلن، أمس الجمعة، خلال خطاب متلفز من القصر الرئاسي «حالة الطوارئ لمدة سنة وحل الحكومة الاتحادية».

كما دعا الرئيس البشير «البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية فتحًا لأبواب الحوار والمبادرات الوطنية».

من جانبها دعت جماعات معارضة في السودان إلى مزيد التظاهرات، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس، عمر البشير، حالة الطوارئ لمدة سنة.

وانتقد «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو الجهة الرئيسية لتنظيم الاحتجاجات، الكلمة التلفزيونية التي أعلن خلالها البشير حالة الطوارئ، بوصفها محاولة من أجل «التشبث بالسلطة».