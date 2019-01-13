مصر.. العاصفة الترابية تشل الملاحة في السويس والإسكندرية

أغلقت السلطات المصرية، الأحد، ستة موانئ بمحافظتي السويس والإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، من بينها 4 موانئ تطل على البحر الأحمر واثنان على البحر المتوسط.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم إغلاق ميناءي السويس والزيتيات في محافظة السويس، في حين أفاد مصدر بهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأنه تم إغلاق ميناءي الأدبية والعين السخنة بالمحافظة، بحسب «رويترز».

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رضا الغندور، إن إدارة حركة السفن قررت إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة المطلين على البحر المتوسط. وقال الغندور: «إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الراسية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز».

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر إن البلاد على موعد مع عاصفة ترابية قوية، يصاحبها انخفاض في الحرارة ودرجات الرؤية. وتوقعت أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل على جميع الأنحاء عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح بين 3 4 درجات ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ويكون مائلًا للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أيضا خلال تلك الفترة أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.