مصر.. العاصفة الترابية تشل الملاحة في السويس والإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 06:50 مساء

أغلقت السلطات المصرية، الأحد، ستة موانئ بمحافظتي السويس والإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، من بينها 4 موانئ تطل على البحر الأحمر واثنان على البحر المتوسط.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم إغلاق ميناءي السويس والزيتيات في محافظة السويس، في حين أفاد مصدر بهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأنه تم إغلاق ميناءي الأدبية والعين السخنة بالمحافظة، بحسب «رويترز».

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رضا الغندور، إن إدارة حركة السفن قررت إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة المطلين على البحر المتوسط. وقال الغندور: «إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الراسية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز».

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر إن البلاد على موعد مع عاصفة ترابية قوية، يصاحبها انخفاض في الحرارة ودرجات الرؤية. وتوقعت أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل على جميع الأنحاء عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح بين 3 4 درجات ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ويكون مائلًا للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أيضا خلال تلك الفترة أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتب «غرين بوك» يعتذر للمسلمين عن تغريدة مسيئة
منوعات
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وسائل التواصل الاجتماعي قد تزيد فرص إصابة المراهقات بالاكتئاب