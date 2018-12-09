مقتل 5 مسؤولين سودانيين إثر تحطم طائرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 05:32 مساء
جانب من حطام طائرة في جنوب السودان. (أرشيفية: الإنترنت)

لقي 5 مسؤولين سودانيين محليين مصرعهم، من بينهم والي القضارف ميرغني صالح، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة القلابات الحدودية مع إثيوبيا أثناء هبوطها في المطار، الأحد.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن أعضاء في حكومة القضارف، شرقي السودان، لقوا مصرعهم في الحادث، بحسب «سكاي نيوز». وأفادت أنباء أن الطائرة كانت تقل نحو 11 شخصا، نجا منهم معتمد محلية باسندة واثنان آخران.

وإلى جانب والي القضارف، تضمن الضحايا نائب مدير الشرطة ومسؤول الاستخبارات العسكرية، ومدير مكتب الوالي ووزير الزراعة في الولاية. ولم تصدر حكومة القضارف بيانا بشأن الحادث، لكن شهود عيان أكدوا وقوع انفجار لدى هبوط الطائرة.

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